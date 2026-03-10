Grazie ChatGpt | l’atleta ucraino Murashkovskyi dedica la medaglia alle Paralimpiadi all’intelligenza artificiale

Durante le Paralimpiadi di Tesero, il biatleta ucraino ipovedente Maksym Murashkovskyi ha ottenuto una medaglia d’argento e ha dedicato il risultato a ChatGPT, l’intelligenza artificiale. La vittoria rappresenta un possibile primo esempio di medaglia vinta con il supporto dell’intelligenza artificiale. La cerimonia di premiazione si è svolta con il riconoscimento pubblico del gesto.

Una medaglia d’argento vinta da Chatgpt. Quello del biatleta ucraino ipovedente Maksym Murashkovskyi a Tesero potrebbe essere il primo esempio di medaglia vinta dall’intelligenza artificiale. “Negli ultimi sei mesi mi sono allenato con ChatGpt “, ha dichiarato l’atleta dopo essere salito sul podio nella gara individuale maschile in cui è arrivato al secondo posto. Analisi tattiche, tecniche: Murashkovskyi ha attribuito diversi meriti all’intelligenza artificiale, spiegando anche che ha stilato “circa la metà del piano di allenamento” e lo avrebbe anche motivato quando ne aveva bisogno. “Ha rappresentato quindi una gran parte della mia preparazione “, ha spiegato Murashkovskyi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

