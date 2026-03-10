Paralimpiadi l’ucraino Murashkovskyi vince l’argento nel biathlon e ringrazia ChatGPT | È stato il mio coach

Durante le Paralimpiadi 2026, il biatleta ucraino ipovedente Maksym Murashkovskyi ha vinto una medaglia d’argento nel biathlon. Nella sua intervista, Murashkovskyi ha ringraziato ChatGPT, affermando che l’intelligenza artificiale ha avuto un ruolo nel suo successo, definendola come un coach. È la prima volta che un’atleta attribuisce un risultato importante all’uso di un’intelligenza artificiale.

La prima medaglia conquistata anche grazie all’intelligenza artificiale. È quella del biatleta ucraino ipovedente Maksym Murashkovskyi, che ha attribuito in parte all’Ai l’argento conquistato alle Paralimpiadi 2026. «Negli ultimi sei mesi mi sono allenato con ChatGPT », ha dichiarato il venticinquenne dopo essere salito sul podio nella gara individuale maschile. Il software non solo lo avrebbe supportato in questioni tattiche, ma ha anche stilato «circa la metà del piano di allenamento» e lo avrebbe motivato, quando ne aveva bisogno. «L’ho usato come psicologo, allenatore e a volte persino come medico», ha spiegato Murashkovskyi che comunque non crede, almeno per il momento, nella completa sostituzione dei coach umani, «ma in parte accadrà sicuramente», ha aggiunto l’ucraino. 🔗 Leggi su Open.online

Milano-Cortina, l’Italia vince anche nel Biathlon: gli Azzurri conquistano l’argentoIl quartetto Giacomel, Hofer, Wierer e Vittozzi conquista il secondo posto dietro la Francia.

