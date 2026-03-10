Contratti attivati senza consenso multa da 2 milioni ad Acea Energia per violazioni della privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una multa da 2 milioni di euro ad Acea Energia per aver attivato contratti senza il consenso dei clienti, coinvolgendo più di 1.000 persone. La sanzione deriva da violazioni nelle modalità di trattamento dei dati personali e riguarda dunque pratiche che non hanno rispettato le norme sulla privacy. L’azienda dovrà adottare misure correttive entro tempi stabiliti.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione da 2 milioni di euro ad Acea Energia per gravi violazioni nel trattamento dei dati personali di oltre 1.200 clienti legate alla stipula di contratti per la fornitura di energia elettrica e gas. L’intervento dell’Autorità è arrivato dopo numerosi reclami presentati da utenti che denunciavano l’utilizzo di dati inesatti o non aggiornati per l’attivazione di forniture mai richieste. Molti clienti hanno raccontato di aver scoperto l’esistenza del contratto soltanto dopo aver ricevuto comunicazioni da parte della società sull’avvenuta attivazione della fornitura o addirittura solleciti di pagamento, pur sostenendo di non aver mai avuto alcun contatto con Acea, né di persona né a distanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Contratti attivati senza consenso, multa da 2 milioni ad Acea Energia per violazioni della privacy Articoli correlati Fanpage sanzionata dall’Inps per i “contratti farlocchi”: multa da 3,5 milioni di euroLibero dà conto dell'esito del caso che coinvolge l'editore Ciaopeople srl e che aveva sollevato già due anni fa. Il caso della multa Inps da 8 milioni a Fanpage e Today per scorretta applicazione dei contratti dei giornalisti. La replica di FanpageL’Inps ha sanzionato per un totale di 8 milioni di euro Ciaopeople, editore di Fanpage.