Contratti stipulati all' insaputa dei clienti | multa da 2 milioni per Acea

Il Garante privacy ha imposto una multa di 2 milioni di euro a Acea Energia a causa di contratti stipulati senza il consenso dei clienti e di gravi violazioni nel trattamento dei dati personali di oltre un migliaio di utenti. La sanzione deriva da verifiche che hanno evidenziato irregolarità nelle modalità di gestione delle informazioni, con conseguenze dirette sulla tutela della privacy degli interessati.

Maxi sanzione per Acea Energia. Il Garante privacy ha comminato all'azienda una multa da 2 milioni di euro per gravi violazioni riscontrate nel trattamento dei dati personali di oltre 1.200 clienti nell'ambito della fornitura di energia elettrica e gas. L'intervento è arrivato dopo molteplici.