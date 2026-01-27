i concerti di febbraio della rassegna il rito del jazz alla cascina cuccagna di milano

A febbraio, alla Cascina Cuccagna di Milano, si terranno quattro concerti della rassegna

MILANO - Saranno quattro, nel mese di febbraio, gli appuntamenti con la musica dal vivo alla Cascina Cuccagna di Milano nell’ambito della rassegna Il rito del jazz, a cura dell’associazione culturale Musicamorfosi, un posto a Milano e Cascina Cuccagna, in collaborazione con I-Jazz e con il.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Milano CascinaCuccagna

Riecco “Il rito del jazz” alla Cascina Cuccagna di Milano, riprendendo le attività dopo le festività.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano CascinaCuccagna

Argomenti discussi: Cosa fare a Milano Febbraio 2026: gli 8 eventi da non perdere; 15 fantastiche cose da fare a febbraio a Milano; Eventi di febbraio a Casa Pasolini; ? Concerti 2026, i più attesi di febbraio (e di Milano Cortina).

Concerti 2026, i più attesi di febbraio (e di Milano Cortina)I grandi appuntamenti live previsti in Italia a febbraio passano anche per Milano-Cortina. Sì, c'è musica anche sulle piste e nelle arene che ospiteranno le gare dei giochi olimpici invernali 2026. L’ ... rockol.it

I concerti da non perdere a Torino a gennaio, febbraio e marzo 2026Dai palchi storici della periferia industriale ai velluti dei teatri del centro, ecco i live in città quest'inverno ... torinotoday.it

7 concerti a ingresso libero su prenotazione. Il primo il 21 febbraio. #wewantjazz #grandhotelbillia #gazzettamatin - facebook.com facebook

Guida ai concerti da scoprire a Bologna e in regione dal 26 gennaio al 1 febbraio x.com