Mps-Mediobanca sì alla fusione Concambio fissato a 2,45 azioni

I consigli di amministrazione di Mps e Mediobanca hanno dato il via libera alla fusione tra le due banche. La riunione dei vertici si è svolta a Siena e Milano, con l’approvazione del progetto e del rapporto di concambio, previsto a 2,45 azioni. La decisione segna un passo importante nel percorso di integrazione tra le due istituzioni finanziarie.

Roma, 10 marzo 2026 – La grande attesa per il via libera – arrivato – dei cda di Mps e Mediobanca, riuniti a Siena e a Milano, al progetto di fusione tra i due istituti e soprattutto per il concambio azionario. Per la fusione, che porterà la banca d'affari fondata da Enrico Cuccia a lasciare dopo settant'anni Piazza Affari per essere incorporata nel Monte dei Paschi, i consigli hanno quindi annunciato in tarda serata di avere stabilito un concambio di 2,45 azioni del Monte per ogni titolo di Piazzetta Cuccia. Un valore più alto rispetto al 2,2 stimato dal mercato e al 2,3 dell'Ops, e quindi più generoso verso i soci di Mediobanca, e che vedrà alla fine la Delfin (Del Vecchio) possedere il 16,1% del capitale del nuovo gruppo, Caltagirone il 9,4%, Blackrock il 4,6%, il Mef il 4,5%, Banco Bpm il 3,4% e il 62% di flottante.