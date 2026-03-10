I consigli di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca hanno approvato il progetto di fusione, che prevede l’incorporazione di Piazzetta Cuccia nella banca senese. Il processo ha ricevuto il via libera formale, con un rapporto di concambio fissato a 2,45. Si tratta del primo passo ufficiale verso l’unione tra i due istituti finanziari.

Primo passo formale compiuto per l’integrazione tra Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca. I consigli di amministrazione dei due istituti hanno approvato il progetto di fusione che prevede l’incorporazione di Piazzetta Cuccia nella banca senese. Iil concambio è stato stabilito in 2,45 azioni Mps per ciascuna azione Mediobanca. Il dossier sarà ora sottoposto alle assemblee straordinarie degli azionisti e, secondo la tabella di marcia indicata, la fusione dovrebbe produrre i suoi effetti entro la fine del 2026. Il via libera dei board e il nodo del concambio. Le riunioni dei consigli sono arrivate dopo quelle dei comitati per le parti correlate, chiamati a valutare un’operazione che riguarda controllante e controllata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mps-Mediobanca, approvato il progetto di fusione: concambio a 2,45

Articoli correlati

Mps-Mediobanca verso la fusione. Lovaglio al lavoro per il concambioMentre il mercato guarda già al suo successore, Luigi Lovaglio continua a lavorare al futuro di Mps.

Leggi anche: Mps-Mediobanca pronti alla fusione. La Borsa punta sul concambio a 2,2

Una raccolta di contenuti su Mps Mediobanca approvato il progetto di...

Temi più discussi: Fusione Mps-Mediobanca, i cda votano sui concambi. Sotto il faro della Bce; Mps-Mediobanca, come avverrà la fusione? L'attesa per i concambi e le mosse della Borsa; Mps-Mediobanca al concambio; Mediobanca e Generali le mosse di Siena.

Mps, sì dei cda alla fusione entro 2026 con Mediobanca: concambio a 2,45I consigli di amministrazione di Mps e Mediobanca hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Piazzetta Cuccia nell’istituto senese. ilsole24ore.com

Mps e Mediobanca, approvato progetto di fusione entro la fine del 2026I Consigli di amministrazione di Mps e Mediobanca hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Piazzetta Cuccia nell'istituto senese. Il concambio, si legge in una nota, è stato ... tg24.sky.it

Fusione Mps-Mediobanca, oggi il verdetto sui concambi: Bce vigila, Piazza Affari in attesa facebook

Borsa: Milano sale del 2,7%, in luce Mps e Mediobanca. In calo Eni. Lo spread tra Btp e Bund a 70 punti #ANSA x.com