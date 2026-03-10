Mps-Mediobanca | OK alla fusione con concambio a 2,45

I consigli di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena e di Mediobanca si sono riuniti nel pomeriggio a Milano per approvare il concambio di 2,45 in vista della fusione tra le due istituzioni. La piazzetta Cuccia, sede di Mediobanca, rimane illuminata a giorno dopo l’incontro che ha coinvolto i vertici delle due banche. La decisione ufficiale sulla fusione è arrivata in seguito alla riunione.

A Milano piazzetta Cuccia è ancora illuminata a giorno dopo che nel pomeriggio si è tenuta la riunione dei Consigli di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena e di Mediobanca, chiamati a decidere sul concambio per la fusione con incorporazione di Mediobanca in Mps. I due CdA sono pervenuti alla determinazione del rapporto di cambio nella misura di 2,45 azioni di Mps, prive di indicazione di valore nominale, per ciascuna azione ordinaria Mediobanca in circolazione, anch'essa priva di valore nominale. La determinazione del rapporto di cambio, si sottolinea, tiene conto della distribuzione dei dividendi relativi all'esercizio al 31 dicembre 2025 resi noti al pubblico dai Consigli di Amministrazione di Mps e di Mediobanca, rispettivamente, in data 10 febbraio 2026 e 9 febbraio 2026.