mps mediobanca rotta verso la fusione

Il processo di fusione tra Mps e Mediobanca sta avanzando, con il Consiglio di amministrazione di entrambe le parti che si è riunito ieri per approvare i passaggi successivi. La trattativa prosegue secondo i piani stabiliti, senza interruzioni o cambi di strategia ufficiali. Le due banche continuano a negoziare i dettagli della collaborazione, mantenendo il ritmo prefissato.

Procede sui binari il processo di fusione tra Mps e Mediobanca. Ieri il Consiglio d'amministrazione di Rocca Salimbeni, riunitosi sotto la presidenza di Nicola Maione e con il ceo Luigi Lovaglio presente, ha approvato un concambio di 2,45 azioni di Mps per avere un'azione di Piazzetta Cuccia, con un premio del 3% sul prezzo di Borsa; l'intento di arrivare al 100% del capitale di Mediobanca e portare a termine la revoca dalle quotazioni in Piazza Affari. Una contropartita superiore alle aspettative della vigilia, con il mercato che scommetteva su una valorizzazione di 2,2 azioni. Da vedere stamattina le reazioni sul mercato del titolo di Mps, che a questo punto potrebbe virare al ribasso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

