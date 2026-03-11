Mps-Mediobanca avanti tutta Via libera al progetto di fusione Operazione chiusa entro l’anno

I consigli di amministrazione di Mps e Mediobanca si sono incontrati ieri per approvare il progetto di fusione. La decisione arriva dopo che l’istituto di credito senese ha portato avanti una scalata, e ora le due banche sono pronte a proseguire con l’operazione, che dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno.

L’integrazione tra Mps e Mediobanca allo snodo decisivo. Ieri i consigli di amministrazione delle due banche si sono riuniti, sul tavolo l’approvazione del progetto di fusione dopo la scalata dell’istituto di credito senese e la decisione di procedere spediti su questa strada. A tarda serata l’annuncio, attraverso una nota congiunta, che fissa i numeri dell’operazione e i tempi: il concambio (cioè le azioni di Banca Mps per ognuna di Mediobanca necessarie per completare la fusione) è stato fissato a 2,45, più alto rispetto alla quota 2,2 che era stata ipotizzata. Un’operazione di fusione che comporterà l’uscita dalla Borsa di Mediobanca, ma... 🔗 Leggi su Lanazione.it

