Voci di donne siciliane | all' Arenella l' incontro tra memoria coraggio e libertà

Sabato 7 marzo alle 17 si svolge a Villa Gentile, nella borgata Arenella, un evento intitolato “Voci di donne siciliane: memoria, coraggio e libertà”. L’incontro è organizzato dal laboratorio di quartiere Arenella, con il supporto delle associazioni Pro Arenella e Caponnetto. La discussione si concentra sulle storie e le testimonianze delle donne siciliane, evidenziando la loro presenza e i loro contributi.

Stefano De Martino (e Brenda Lodigiani), il silenzio di Rodriguez, il nuovo 'amore' di Hunziker e gli altri gossip da leggere nel weekend In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump “Crediamo sia importante - dichiara Giorgia Frusteri - tenere viva la memoria delle donne della nostra isola che, nella storia, hanno lottato con determinazione e coraggio. Iniziative come queste, che coinvolgono docenti, professioniste e attiviste vogliono essere strumenti per le nuove generazioni, che permettano non solo di conoscere la storia delle donne in Sicilia, ma anche di comprenderne il profondo valore che possono avere ancora oggi”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Dalla memoria di Federica alla legge sul femminicidio: a Perugia un incontro tra diritto e memoria Padenghe: voci di donne-tracce di memoriaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Una selezione di notizie su Voci di donne siciliane all'Arenella.... Temi più discussi: Piazza Letteraria – Voci di donne, libri, città a Catania; Barilla celebra l'8 marzo con voci di donne che 'guidano il cambiamento'; Faraualla a Vezzano, le voci di una rassegna che ha colmato un vuoto; Palco Off presenta Vorrei una voce, omaggio a Mina. Voci di Donne, tracce di memoria musica e parole domenica al Pianobar ‘Luci d’Alba’ di Padenghe del GardaStorie di donne che hanno cambiato il mondo con il pensiero, con il coraggio, con il talento o con un gesto semplice ma capace di lasciare un segno. quibrescia.it Ronco Canavese celebra l’8 marzo con Voci di DonnaSabato 7 marzo 2026, alle ore 16.00, il Teatro Comunale di Ronco Canavese ospita Voci di Donna, appuntamento inserito nella rassegna Musica per la Cultura e promosso in occasione della Giornata In ... giornalelavoce.it Ritrovata una musicassetta del 1968 con le voci dei nonni: il web trova il proprietario in 24 ore. Una piccola storia social che dimostra quanto Internet possa fare la differenza. Una vecchia musicassetta arancione del 1968, con incise le voci di nonna Natalina e - facebook.com facebook Prediligo senz'altro musica differente, ma in alcune voci di #sanremo2026 – soprattutto tra i più giovani – affiora un’inquietudine che interroga, una critica che scava, un sentimento di disagio che è specchio del nostro tempo fragile. Non è forse questa la forza x.com