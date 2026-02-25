CASTIGLION FIORENTINO Manca meno di un mese alla sesta edizione di " Fuori la Voce ", il concorso canoro organizzato dalla Pro Loco di Castiglion Fiorentino in collaborazione con il Comune di Castiglion Fiorentino, un appuntamento che negli anni si è consolidato tra gli eventi musicali più seguiti del territorio. L’appuntamento è fissato per venerdì 14 marzo al Teatro Comunale Mario Spina, pronto ad accogliere una serata all’insegna della musica, dello spettacolo e dell’intrattenimento. Le iscrizioni si sono chiuse nei giorni scorsi con numeri particolarmente significativi: circa cento candidature provenienti da tutta Italia, dalla Sicilia al Piemonte, a conferma della crescente visibilità del concorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

“Siamo uguali nella diversità”: tutto pronto per la sesta edizione del concorsoSabato 1 febbraio, a Roma, è partita la sesta edizione del Concorso Nazionale di Racconto breve e di Poesia “Siamo uguali nella diversità”, promosso dall’associazione Mondi Sostenibili, dopo che quest’anno il tema scelto si concentra sulla lotta contro le discriminazioni, in particolare tra giovani studenti delle scuole superiori.

L’8 gennaio aprono le iscrizioni per la sesta edizione di “Fuori la Voce”Il 8 gennaio si apriranno le iscrizioni per la sesta edizione di “Fuori la Voce”, il concorso canoro promosso dalla Pro Loco di Castiglion Fiorentino in collaborazione con il Comune.

Argomenti discussi: Fuori la Voce: tutto pronto per la sesta edizione del concorso canoro; Cambio di programma al Teatro Salomone di Cherasco: domenica 22 febbraio in scena Siamo fuori di testa al posto di Tutto è bene quel che finisce bene; Porto Viro, tutto è ancora possibile; Della Mea: Sono contenta, ho dato tutto ma che amarezza, 5 centesimi un po' bruciano. La tarvisiana fuori dal podio nello slalom gigante.

La fidanzata di Cinturrino per ora è una voce fuori dal coro - facebook.com facebook

Sentirmi cantare “Sei bellissima” fuori dall’Ariston… fatto. Pelle d’oca, voce che trema e un sorriso che non riesco a togliere. Tra pochissimo sono in diretta da Sanremo: venite a viverla con me, vi aspetto. #LVB x.com