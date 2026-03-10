Antonia Notarangelo, 78 anni, è deceduta durante il tragitto verso l'ospedale di Vieste. La figlia, che si trovava alla guida, è stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio colposo. La donna stava trasportando la madre in ambulanza quando si sono verificati i fatti. La procura ha avviato un procedimento per chiarire le circostanze della morte.

Aveva cercato di salvare la madre portandola per disperazione in auto da un ospedale all’altro, ma la donna era morta nel tragitto. Adesso la figlia di Antonia Notarangelo è indagata per omicidio colposo insieme a tre operatori sanitari del punto di primo intervento di Vieste, dove la 78enne non avrebbe ricevuto i soccorsi necessari. Nella struttura, infatti, non era presente alcun medico che potesse visitare l’anziana e la figlia avrebbe deciso di portarla autonomamente in un altro ospedale, dopo avere atteso invano un’ambulanza. Il caso di Antonia Notarangelo La vicenda risale alla notte del 31 agosto 2025, quando Antonia Notarangelo è morta nella corsa in auto da Vieste a San Giovanni Rotondo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Antonia Notarangelo morta nel tragitto verso l'ospedale di Vieste, figlia indagata per omicidio colposo

Articoli correlati

Attesa di un'ora in ambulanza al pronto soccorso, poi muore in auto nel tragitto verso un altro ospedale: indagata anche la figliaDopo un'ora di inutile attesa di un'ambulanza al pronto soccorso di Vieste (Foggia), aveva deciso di portare per conto suo la mamma colta da un...

Nessuna ambulanza disponibile: figlia porta la madre in auto in ospedale e la donna muore nel tragitto. Indagata per omicidioHa suscitato forte indignazione e numerose polemiche, la vicenda della morte di Antonia Notarangelo, una donna di 78 anni residente a Vieste.

Contenuti utili per approfondire Antonia Notarangelo

Temi più discussi: Mancano ambulanze a Vieste, donna muore lungo la strada: il corpo verrà disseppellito e sottoposto ad autopsia - FoggiaToday; Vieste, donna morta in attesa di ambulanza: la figlia tra gli indagati, la salma sarà riesumata; Vieste, non ci sono ambulanze e porta la madre in ospedale con la sua auto: Antonia Notarangelo muore durante il tragitto, figlia indagata per omicidio colposo; Non c'è un'ambulanza, porta la madre in auto in ospedale e la donna muore nel tragitto. Indagata per omicidio.

Antonia Notarangelo morta dopo l'attesa di un'ambulanza: indagati tre sanitari e la figlia. Disposta l'autopsia, lite tra gli avvocatiQuattro persone sono indagate per concorso in omicidio colposo in relazione alla morte di Antonia Notarangelo, la donna di 78 anni che ha perso la ... msn.com

Attese un’ora un’ambulanza, poi morì in auto con la figlia nel percorso verso l’ospedale: indagata la donnaAntonia Ninetta Notarangelo è morta il 31 agosto 2025 sulla strada tra Mattinata e Vieste mentre la figlia la accompagnava in ospedale in ... fanpage.it

“Tragico paradosso”. L’ha definita così la decisione del giudice il legale della figlia di Antonia Notarangelo, 76enne di Vieste, in provincia di Foggia, morta il 31 agosto mentre veniva trasportata in ospedale dalla figlia. Quel “paradosso” è riferito proprio alla figli facebook