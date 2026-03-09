Donna morì dopo un’ora di attesa dell’ambulanza indagata la figlia che tentò di portarla in ospedale

Una donna è deceduta dopo aver atteso un'ora l'arrivo di un'ambulanza al pronto soccorso di Vieste. La figlia, che aveva tentato di portarla in ospedale con un proprio mezzo, è ora indagata. L'episodio ha suscitato attenzione sulle tempistiche di intervento e sulla gestione delle emergenze in quella struttura. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario in corso.

Dopo un’ora di inutile attesa di un’ambulanza al pronto soccorso di Vieste, aveva deciso di portare per conto suo la mamma colta da un malore, nell’ospedale di San Giovanni Rotondo sperando che lì potesse essere salvata. Ma non andò così e la donna, Antonia Notarangelo, morì la notte del 31 agosto scorso in auto lungo la strada tra Vieste e Peschici, tra le braccia della figlia. Ora per chiarire cause ed eventuali responsabilità di quella morte la procura di Foggia ha disposto la riesumazione della salma e l’autopsia e iscritto nel registro degli indagati per concorso in omicidio colposo anche la figlia della donna, oltre a tre sanitari. L’avvocato Michele Sodrio, che assiste la figlia della donna, Maria Teresa Ciuffreda, non si dice sorpreso del fatto che la sua assistita sia indagata, ma parla di “un tragico paradosso”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Donna morì dopo un’ora di attesa dell’ambulanza, indagata la figlia che tentò di portarla in ospedale Articoli correlati Attesa di un'ora in ambulanza al pronto soccorso, poi muore in auto nel tragitto verso un altro ospedale: indagata anche la figliaDopo un'ora di inutile attesa di un'ambulanza al pronto soccorso di Vieste (Foggia), aveva deciso di portare per conto suo la mamma colta da un... Non c’erano ambulanze disponibili, tentò invano di portare la madre in ospedale con l’auto. Figlia indagata per omicidioLa Procura di Foggia ha disposto l’autopsia sulla salma di Antonia Notarangelo, la donna di 76 anni di Vieste (Foggia) morta il 31 agosto dello... Tutti gli aggiornamenti su Donna morì Temi più discussi: Tumore diagnosticato in ritardo. Morì a 30 anni dopo il parto, un milione di euro agli eredi; Lecce, donna di 55 anni muore dopo intervento alla colecisti. La famiglia: Rimpallata tra ospedali; DALLA CASA DI RIPOSTO ALL'OSPEDALE DI APRILIA, MORÌ DOPO UN MESE: SETTE MEDICI RISCHIANO IL PROCESSO; Donna 91enne muore dopo un incendio in casa nel Ravennate. Genova, donna trovata morta. Ad ucciderla a coltellate il figlio dopo una lite in casaLa vittima, Maria Marchetti, 87 anni, trovata senza vita in via San Felice, nel quartiere di Molassana. Il figlio, un soggetto psichiatrico di 52 anni, aveva i vestiti sporchi di sangue ... corriere.it Morì durante il trasporto in ospedale, indagata anche la figliaDopo un'ora di inutile attesa di un'ambulanza al pronto soccorso di Vieste, aveva deciso di portare per conto suo la mamma colta da un malore, nell'ospedale di San Giovanni Rotondo sperando che lì pot ... ansa.it Morì durante trasporto in ospedale, salma donna sarà riesumata. Indagati tre sanitari e anche la figlia che la stava portando in ospedale #ANSA x.com L’incidente a Grantorto dove morì una donna incinta. La 29enne stava andando dal fidanzato. La conducente dell’Audi incastrata dai rilievi sull’asfalto: pena di tre anni e quattro mesi di reclusione - facebook.com facebook