A Parma, un giovane di 27 anni è stato trovato con una ferita da arma da taglio e in un lago di sangue. La vittima, originaria della Repubblica Dominicana, è deceduta poco dopo. La fidanzata della vittima è stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio volontario aggravato dal legame affettivo. La Procura ha aperto un’indagine per chiarire quanto accaduto.

La Procura di Parma ha formalmente aperto un’inchiesta per omicidio volontario, aggravato dal legame affettivo, in seguito alla morte di Christopher Gaston Ogando, 27enne originario della Repubblica Dominicana e residente in città. Il giovane è deceduto questa mattina all’Ospedale Maggiore a causa delle gravissime lesioni provocate da un’arma da taglio. Al centro delle indagini dei Carabinieri c’è la fidanzata della vittima, una giovane italo-cubana di 21 anni. Risultando l’unica persona presente al momento dei fatti, la ragazza è stata iscritta nel registro degli indagati, ma al momento non si trova in stato di fermo. La vicenda ha avuto inizio mercoledì sera, poco dopo le 18:00, nel quartiere di Borgo Riccio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Parma, il 27enne Christopher Gaston Ogando trovato in un lago di sangue e con una ferita da arma da taglio: la fidanzata indagata per omicidio volontario

Cristopher Gaston Ogando morto accoltellato in casa, la svolta a Parma sul 27enne: indagata la fidanzata che aveva chiamato il 118Una ragazza italo-cubana è indagata per omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo in seguito alla morte del fidanzato 27enne, Cristopher...

Morto dopo essere stato accoltellato al torace a Parma, fidanzata di Cristopher Gaston Ogando indagataIndagata la fidanzata di Cristopher Gaston Ogando, il 27enne morto in ospedale a Parma a causa di una coltellata al torace.

Contenuti e approfondimenti su Christopher Gaston Ogando.

Temi più discussi: Ventisettenne muore accoltellato dalla fidanzata; E' morto il 27enne accoltellato in borgo Riccio, interrogata la donna che era con lui; Ragazzo di 27 anni morto a Parma, la fidanzata indagata per omicidio volontario; Parma, 27enne accoltellato muore in ospedale: indagata la fidanzata.

Cristopher ucciso a 27 anni. L'sos lanciato dalla fidanzata, ma è lei l'unica indagata per l'omicidioCristopher Gaston Ogando aveva un polmone lesionato ed era quasi privo di sensi quando il 118 è arrivato in casa. Cosa è emerso ... today.it

Giovane morto a Parma, la fidanzata indagata per omicidio volontarioCristopher Gaston Ogando è stato colpito con una coltellata la sera del 4 marzo ed è deceduto la mattina successiva all'ospedale Maggiore della città. La fidanzata è accusata di omicidio volontario ... tg24.sky.it

È indagata per omicidio volontario aggravato dal rapporto affettivo la giovane italo-cubana, che è ascoltata dai carabinieri di Parma dopo la morte del fidanzato, Christopher Gaston Ogando, 27 anni, originario della Repubblica Dominicana e residente in città, - facebook.com facebook