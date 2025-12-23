Magenta colpisce una donna al volto con un tirapugni poi scappa | l’aggressione senza motivo in via Melzi Trentaseienne sfigurata

23 dic 2025

A Magenta, nel pomeriggio del 23 dicembre 2025, si è verificata un’aggressione senza motivo in via Melzi, durante la quale una donna di 36 anni è stata colpita al volto con un tirapugni e successivamente ha subito un tentativo di fuga dell’aggressore. L’episodio, ancora sotto indagine, ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

Magenta (Milano), 23 dicembre 2025 –  Un’aggressione improvvisa e ancora senza spiegazione quella avvenuta l’altro pomeriggio a Magenta, alla periferia della città. Erano circa le 15 quando una donna di 36 anni si trovava in via Melzi, nella zona del parco, un’area solitamente tranquilla e con poche persone in circolazione durante un pomeriggio festivo. Secondo la prima ricostruzione, un individuo sarebbe apparso all’improvviso tra via Melzi e via del Brugallo e avrebbe colpito la donna con un tirapugni per poi darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.    L’intervento dell’ambulanza  . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

