Montevarchi individuato un pirata della strada Chiassai | Lavoro eccellente della polizia locale
Il Comune di Montevarchi ha individuato un pirata della strada, grazie all’efficace intervento della polizia locale. La sindaca Silvia Chiassai Martini ha espresso soddisfazione per l’operato delle forze dell’ordine, sottolineando l’importanza di un controllo costante del territorio sotto la guida del comandante Fabrizio Sarri. Un risultato che testimonia l’impegno delle istituzioni per garantire sicurezza e rispetto delle norme stradali.
Dichiarazione di Silvia Chiassai Martini, sindaco di Montevarchi.“Esprimo grande soddisfazione per l’ottimo lavoro che la polizia locale sta svolgendo nel controllo del territorio, sotto la guida del comandante Fabrizio Sarri. A lui e a tutti gli agenti va un sentito ringraziamento per l’esito. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
