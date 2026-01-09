Montevarchi individuato un pirata della strada Chiassai | Lavoro eccellente della polizia locale

Il Comune di Montevarchi ha individuato un pirata della strada, grazie all’efficace intervento della polizia locale. La sindaca Silvia Chiassai Martini ha espresso soddisfazione per l’operato delle forze dell’ordine, sottolineando l’importanza di un controllo costante del territorio sotto la guida del comandante Fabrizio Sarri. Un risultato che testimonia l’impegno delle istituzioni per garantire sicurezza e rispetto delle norme stradali.

Individuato il pirata della strada di Natale - E' una donna: con il suo pick up tamponò un'auto facendola finire in un fosso senza fermarsi a prestare soccorso. rainews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.