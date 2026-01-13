Esplosione nella notte a Montoro Carratù | Collaborare con le forze dell’ordine aiuta tutti

Nella notte tra sabato e domenica, a Montoro, in provincia di Avellino, si è verificata un’esplosione nella frazione Piazza di Pandola. L’evento ha attirato l’attenzione delle autorità, che hanno invitato alla collaborazione con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza e favorire le indagini. Un episodio che sottolinea l’importanza di unire gli sforzi della comunità e delle istituzioni per affrontare situazioni di emergenza.

Nella notte tra sabato e domenica una deflagrazione ha interessato la frazione Piazza di Pandola, nel comune di Montoro, in provincia di Avellino. L'esplosione, avvertita in tutto il vicinato, sarebbe stata provocata da una bomba carta.L'ordigno ha danneggiato l'ingresso di un condominio

