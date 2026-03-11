Monterenzio | FdI smonta la giunta solo 3 agenti non sono

A Monterenzio, questa mattina, il coordinatore di Fratelli d’Italia e un’altra rappresentante del partito hanno contestato le dichiarazioni dell’amministrazione comunale, concentrandosi sulla composizione della giunta e sul numero di agenti presenti. La discussione si è sviluppata attraverso un confronto diretto e dettagliato, senza lasciare spazio a interpretazioni o commenti personali. La vicenda riguarda specificamente le posizioni politiche e le affermazioni ufficiali delle parti coinvolte.

Il confronto politico a Monterenzio si è acceso con forza questa mattina, mentre il coordinatore di Fratelli d'Italia Alessandro Sangiorgi e la collega Elena Dall'Aglio hanno smontato punto per punto le affermazioni dell'amministrazione comunale. La polemica verte su due temi caldi: l'aumento degli agenti della polizia locale e la ricostituzione delle consulte di frazione, accuse che vedono i due esponenti del partito negare fermamente qualsiasi merito alla giunta attuale. Il sindaco Lelli si trova sotto pressione per la gestione dei danni post-alluvione e per la mancanza di risposte concrete ai cittadini della Valle Idice-Savena. La tensione sale nel territorio emiliano-romagnolo dove, dopo quasi tre anni dalla prima alluvione, i lavori stradali appaiono ancora in una fase di stallo che genera malcontento diffuso.