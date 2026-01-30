Polizia Locale FdI | Su 120 agenti in organico solo 72 sono operativi E ora alcuni andranno a Cortina per le Olimpiadi

La Polizia Locale di Ravenna si prepara a inviare alcuni agenti a Cortina per le Olimpiadi invernali. Su 120 agenti, solo 72 sono attivi, e ora il Comune decide di spostarne alcuni per rafforzare la sicurezza durante l’evento. La decisione arriva con una delibera di Giunta che ha approvato la convenzione tra i due Comuni.

A sollevare il tema è la consigliera Zaffagnini: "In una fase storica in cui Ravenna sta affrontando una crescente ondata di criminalità e degrado, privarsi anche di un solo agente operativo è una scelta inaccettabile" Con una recente delibera di Giunta, è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Ravenna e quello di Cortina d’Ampezzo per l’impiego di agenti della Polizia Locale ravennate per potenziare l’organico del Comune alpino in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, dal 20 gennaio al 31 marzo. Una scelta che non piace a Patrizia Zaffagnini, consigliera di Fratelli d’Italia: "Ad oggi non è ancora noto il numero degli agenti che verranno destinati a Cortina per oltre due mesi, né quanti automezzi e attrezzature della nostra Polizia Locale verranno messi a disposizione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Roma invierà 50 agenti di polizia locale a Cortina d’Ampezzo in vista delle Olimpiadi invernali 2026.

Roma ha approvato un protocollo tra il Comune e Cortina d’Ampezzo per garantire il supporto della Polizia locale durante le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.

