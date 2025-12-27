di Sonia Fardelli Il paese diventa sempre più inclusivo. L’associazione Crescere ha donato al sindaco Ilaria Mattesini il primo cartello indicativo del Palazzo Comunale nella forma Caa, ovvero comunicazione aumentativa alternativa, un linguaggio comprensibile da tutti. Il primo cartello di tutta serie che saranno posti nei luoghi pubblici per indicare i vari servizi. "Il sindaco Ilaria Mattesini ha recentemente ricevuto il primo cartello in Caa destinato ad essere esposto nel palazzo comunale – spiega Faustina Bertollo presidente dell’associazione Crescere – Questo rappresenta l’inizio di un progetto ambizioso volto a rendere il nostro paese un luogo accessibile e accogliente per tutti i cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comunicare senza barriere si può. Subbiano sempre più inclusiva. Cartelli per annunciare i servizi

DisFestival 2025. 5mila partecipanti per una città inclusiva e senza barriere: "dDisattiviamo i pregiudizi e scriviamo il cambiamento"

