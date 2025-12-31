Bergamo città più inclusiva | via le barriere architettoniche in arrivo nuovi asfalti

Bergamo si impegna a migliorare l'accessibilità e la qualità degli spazi pubblici, investendo oltre 1,6 milioni di euro in interventi di manutenzione e riqualificazione. L’obiettivo è ridurre le barriere architettoniche, rendere la città più sicura e fruibile per tutti, e valorizzare gli spazi pedonali. Questi interventi contribuiscono a creare un ambiente urbano più inclusivo, in linea con l’impegno di Bergamo per una comunità più aperta e accessibile.

Bergamo – Una città più bella, più sicura e più fruibil e, anche dalle persone con disabilità. Un impegno economico complessivo che supera 1,6 milioni di euro e che guarda da un lato alla manutenzione straordinaria delle asfaltature, dall'altro all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla riqualificazione degli spazi pedonali. La Giunta comunale di Bergamo ha approvato un nuovo pacchetto di interventi riguardanti due progetti esecutivi inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027. I progetti. Il primo progetto, che rappresenta la quota più consistente dell'investimento, vale 1.

