Montagna a rischio | comuni calabresi perdono status e fondi

In Calabria, diversi comuni montani stanno perdendo lo status ufficiale di aree di montagna a causa di una riclassificazione. Questa decisione potrebbe comportare la perdita di fondi e sostegni economici destinati a queste zone, che storicamente sono considerate parte integrante del territorio regionale. La modifica riguarda specificatamente alcune località che, fino ad ora, avevano mantenuto il riconoscimento ufficiale.

La montagna calabrese si trova di fronte a una riclassificazione che rischia di escludere interi comuni storicamente riconosciuti, privandoli di sostegni vitali. Francesco Fortunato, segretario generale della Fai Cisl Calabria, ha lanciato un allarme urgente chiedendo un tavolo regionale per evitare che i parametri tecnici astratti cancellino le reali condizioni di difficoltà dei territori. Il problema non riguarda solo la carta geografica o l'altimetria, ma tocca direttamente la sopravvivenza economica e sociale di comunità come Umbriatico, San Nicola dell'Alto e Carfizzi in provincia di Crotone.