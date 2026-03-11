Monreale | 5 milioni per salvare le contrade a rischio

La Regione Siciliana ha assegnato cinque milioni di euro per interventi nelle contrade di Monreale, con l’obiettivo di mettere in sicurezza le aree di Loghivecchi, Caputo e Caputello, che sono considerate a rischio idrogeologico. Questi fondi sono destinati a interventi concreti nelle zone più vulnerabili, senza ulteriori dettagli sulle modalità di intervento o sui progetti specifici.

La Regione Siciliana ha stanziato cinque milioni di euro per intervenire sulle contrade a rischio idrogeologico di Monreale, specificamente nelle zone di Loghivecchi, Caputo e Caputello. Il bando di gara è stato pubblicato con scadenza fissata per il 21 aprile prossimo, segnando l’avvio formale degli interventi su un’area di circa 130 ettari caratterizzata da forte pendenza e instabilità. Queste tre località presentano una classificazione di pericolo elevato, con rischi classificati come P3 e R4, dove la caduta di massi ha già danneggiato le strade comunali e provinciali che servono i residenti. L’intervento mira a risolvere situazioni critiche aggravate da incendi passati che hanno rimosso la vegetazione protettiva, lasciando le rocce esposte al surriscaldamento e all’instabilità strutturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

