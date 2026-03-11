La Regione Siciliana ha assegnato cinque milioni di euro per interventi nelle contrade di Monreale, con l’obiettivo di mettere in sicurezza le aree di Loghivecchi, Caputo e Caputello, che sono considerate a rischio idrogeologico. Questi fondi sono destinati a interventi concreti nelle zone più vulnerabili, senza ulteriori dettagli sulle modalità di intervento o sui progetti specifici.

La Regione Siciliana ha stanziato cinque milioni di euro per intervenire sulle contrade a rischio idrogeologico di Monreale, specificamente nelle zone di Loghivecchi, Caputo e Caputello. Il bando di gara è stato pubblicato con scadenza fissata per il 21 aprile prossimo, segnando l’avvio formale degli interventi su un’area di circa 130 ettari caratterizzata da forte pendenza e instabilità. Queste tre località presentano una classificazione di pericolo elevato, con rischi classificati come P3 e R4, dove la caduta di massi ha già danneggiato le strade comunali e provinciali che servono i residenti. L’intervento mira a risolvere situazioni critiche aggravate da incendi passati che hanno rimosso la vegetazione protettiva, lasciando le rocce esposte al surriscaldamento e all’instabilità strutturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monreale: 5 milioni per salvare le contrade a rischio

Articoli correlati

Monreale, 5 milioni per il consolidamento delle contrade Loghivecchi, Caputo e CaputelloPubblicato il bando di gara, che fissa al prossimo 21 aprile la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Farchie a rischio: le contrade pronte a rinunciare alla tradizione per protesta contro le restrizioni [FOTO]In questi minuti si sta svolgendo una riunione decisiva a Fara Filiorum Petri per stabilire se domani, 16 gennaio, si terrà o meno la storica festa...

Tutto quello che riguarda Monreale 5 milioni per salvare le...

Discussioni sull' argomento Monreale, 5 milioni per il consolidamento delle contrade Loghivecchi, Caputo e Caputello; Monreale, dalla Regione 2,5 milioni per la messa in sicurezza di via Linea Ferrata e via Spartiviolo; Monreale, dalla Regione 2,5 milioni per la messa in sicurezza di via Linea Ferrata e via Spartivolo; Monreale, contributi per eliminare le barriere architettoniche in edifici privati: come presentare domanda.

Monreale, dalla Regione 2,5 milioni per la messa in sicurezza di via Linea Ferrata e via SpartivioloL’assessorato alle Infrastrutture ha emanato l’apposito decreto di finanziamento MONREALE, 6 marzo – Arrivano importanti risorse per la viabilità del terr ... monrealenews.it

Vi aspettiamo il 21 marzo 2026 a Monreale…nel link a seguire un estratto del concerto! https://youtu.be/rk7sBWRr5Kwis=0OKhnDsl4tOStX_r Gianfaby Production by JR Art facebook

"Il cielo era stellato, tanto che, dopo averlo contemplato, ci si chiedeva se sotto un cielo così potessero vivere uomini senza pace." Fëdor Dostoevskij #TraLeLinee su #VentagliDiParole @VentagliP #Buongiorno Mosaico della Cattedrale di Monreale "Creazion x.com