Farchie a rischio | le contrade pronte a rinunciare alla tradizione per protesta contro le restrizioni FOTO

Le contrade di Fara Filiorum Petri si preparano a una riunione importante per decidere se confermare o meno la tradizionale festa delle Farchie, prevista per domani. La disputa nasce dalle recenti restrizioni che hanno suscitato preoccupazioni tra i partecipanti, mettendo a rischio una tradizione radicata nel tempo. La decisione sarà comunicata nelle prossime ore, segnando un momento di riflessione per tutta la comunità.

In questi minuti si sta svolgendo una riunione decisiva a Fara Filiorum Petri per stabilire se domani, 16 gennaio, si terrà o meno la storica festa delle Farchie in piazza. Dopo oltre 200 anni di tradizione, le 16 contrade coinvolte stanno valutando l'ipotesi clamorosa di non accendere le monumentali fascine di canne dedicate a Sant'Antonio Abate. A spiegare i motivi è Piero Larovere, capo farchia della contrada Centro: «Ci viene chiesto di accendere le farchie e poi abbandonare il piazzale, restando a distanza durante la combustione. Dovremmo assistere al nostro lavoro di giorni, fatto di sacrifici, freddo e fatica, da dieci metri di distanza, come semplici spettatori.

