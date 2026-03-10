Monreale 5 milioni per il consolidamento delle contrade Loghivecchi Caputo e Caputello

A Monreale, nel Palermitano, sono stati stanziati cinque milioni di euro destinati al consolidamento delle contrade Loghivecchi, Caputo e Caputello. La somma serve a intervenire per mettere in sicurezza queste aree e garantire la stabilità del territorio. La decisione riguarda esclusivamente interventi di consolidamento e non prevede altri tipi di intervento.

Pubblicato il bando di gara, che fissa al prossimo 21 aprile la data di scadenza per la presentazione delle offerte. In queste tre aree, si sono registrati casi di caduta di massi che hanno prodotto lesioni alle sedi stradali. Inoltre, frequenti incendi hanno devastato la vegetazione, provocando il surriscaldamento delle rocce e aumentando l'instabilità Cinque milioni di euro per mettere in sicurezza le contrade di Loghivecchi, Caputo e Caputello, a Monreale nel Palermitano. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, che fa capo al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, ha pubblicato il bando di gara, fissando al prossimo 21 aprile la data di scadenza per la presentazione delle offerte, secondo il criterio di quella economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

