Storie di Donne protagoniste le sportive forlivesi | le storie diventeranno uno spettacolo teatrale
Fino a lunedì 9 febbraio, è possibile partecipare a
C'è tempo fino a lunedì 9 febbraio per partecipare a "Storie di Donne dello sport forlivese". Il Comune di Forlì su proposta dell’Assessore Andrea Cintorino e della Presidente della Commissione Consiliare per le Pari Opportunità Cristina Tassinari, promuove, in collaborazione con l’Assessore allo.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: “Oltre le ferite”, storie di donne, violenza e rinascita: reading teatrale
Leggi anche: Rassegna teatrale (R)Esistiamo, ad Aiello del Sabato lo spettacolo "Oltre l'Aminta: storie d'amore e di inclusione"
Argomenti discussi: Storie di donne che ispirano il quotidiano: trame di valore al Culinary Council Avolta; Storie di Donne, protagoniste le sportive forlivesi: le storie diventeranno uno spettacolo teatrale; Storie di sport e montagne. Le vette sono protagoniste a Teglio, in provincia di Sondrio; Successo, entusiasmo e tante emozioni alla Luiss per Storie di Donne XI edizione.
Successo, entusiasmo e tante emozioni alla Luiss per Storie di Donne XI edizioneUn premio che vuole dare voce alle storie di donne che hanno saputo trasformare talento, creatività e resilienza in valore condiviso ... rainews.it
Successo, entusiasmo ed emozioni alla Luiss per l’XI edizione di Storie di DonneL'undicesima edizione di Storie di Donne si è conclusa, lasciando nelle protagoniste premiate e nel pubblico un turbinio di emozioni ... agrpress.it
Duemila volte una scelta di fiducia. Duemila storie di donne, bambini e famiglie accompagnati in uno dei momenti più importanti della vita. All’ospedale di Piacenza si è raggiunto un traguardo speciale: 2000 nascite in acqua. Un risultato che racconta un mod - facebook.com facebook
New Podcast! "Storie di donne immigrate" on @spreaker #corridoiumanitari #cristinapasqualini #donne #immigrazione #istitutotoniolo x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.