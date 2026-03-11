La FIFA ha annunciato una riduzione di 100 milioni di dollari nel budget destinato ai Mondiali 2026, modificando così le risorse finanziarie previste per l’organizzazione del torneo. La decisione riguarda le risorse operative necessarie per l’evento, senza specificare ulteriori dettagli sui motivi di questa riduzione. La modifica si applica al piano finanziario approvato in precedenza per l’edizione del 2026.

La Federazione Internazionale di Calcio ha deciso di ridurre drasticamente le risorse finanziarie destinate all’organizzazione del prossimo campionato mondiale, tagliando 100 milioni di dollari dal budget operativo previsto per l’edizione 2026. Questa misura, annunciata a marzo 2026, arriva in un momento critico in cui la FIFA deve gestire costi crescenti e pressioni esterne, come il recente ritiro dell’Iran dalla competizione. L’annuncio è stato fatto mentre si avvicinano i Mondiali ospitati da Stati Uniti, Messico e Canada, eventi che vedranno una gestione condivisa tra gli organizzatori locali e l’ente governativo globale. La decisione non riguarda solo numeri astratti, ma implica riduzioni concrete in settori vitali come la sicurezza, la logistica e la protezione degli ospiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali 2026: la FIFA taglia 100 milioni

Articoli correlati

FIFA sommersa da insulti per la celebrazione dei 100 giorni dall’inizio dei Mondiali: la guerra oscura il countdownLa celebrazione dei 100 giorni ai Mondiali 2026 scatena polemiche mentre si aggrava il conflitto tra Stati Uniti e Iran.

Mondiali 2026, la Fifa risponde alle polemiche sui prezziSi chiama Supporter Entry Tier ed è una fascia dedicata ai fan delle nazionali qualificate.

MONDIALE 2026: BRUTTO COLPO PER L’ITALIA AI PLAYOFF!

Tutto quello che riguarda Mondiali 2026 la FIFA taglia 100 milioni

Temi più discussi: A 100 giorni dai Mondiali la partecipazione dell'Iran è a rischio; Italia verso i Mondiali 2026: scopri playoff, girone e orari; Mondiali 2026: mancano 100 giorni. Ma la Coppa del Mondo è a rischio; Ai Mondiali partite in 4 quarti come in NBA: l'ultima trovata della FIFA.

Mondiali 2026: la FIFA taglia il budget di 100 milioniIl massimo organo del calcio mondiale ha rivisto al ribasso le risorse per l’organizzazione del torneo, oltre ad aver tagliato alcuni posti di lavoro in vari ambiti. calcioefinanza.it

Iran, rinuncia ai Mondiali 2026 per la guerra. Spiraglio per l'Italia? Decide la Fifa: cosa sappiamoLa decisione non è arrivata del tutto a sorpresa: da settimane si discuteva dell’ipotesi che la nazionale di calcio dell’Iran potesse rinunciare ai prossimi Mondiali in programma in Stati Uniti, ... ilmattino.it

la Repubblica. . Il ministro dello sport iraniano ha dichiarato che l’Iran non prenderà parte ai Mondiali di calcio che si terranno in estate (11 giugno-19 luglio) tra Stati Uniti, Canada e Messico. La notizia è riportata dal Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz), che c - facebook.com facebook

Iran si ritira dai Mondiali 2026: “Non giocheremo negli Stati Uniti” x.com