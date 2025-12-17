Mondiali 2026 la Fifa risponde alle polemiche sui prezzi
La FIFA ha annunciato un pacchetto speciale a prezzo fisso per i tifosi in risposta alle polemiche sui costi dei biglietti dei Mondiali 2026, offrendo un'opportunità più accessibile per seguire le partite e sostenere la propria squadra durante l'evento.
La FIFA ha risposto alle polemiche sui prezzi dei biglietti per le gare dei Mondiali 2026 con un pacchetto dedicato ai tifosi disponibile a un prezzo fisso. Si chiama Supporter Entry Tier ed è una fascia dedicata ai fan delle nazionali qualificate. Il prezzo sarà fisso e di 60 dollari a biglietto, poco più di 50 euro al cambio attuale. Sarà valido per ognuna delle 104 partite in programma, compresa la finale. Nelle ultime settimane la federazione guidata da Gianni Infantino è stata criticata pesantemente per i prezzi elevati dei biglietti per la Coppa del Mondo 2026. La Fse, Football Supporters Europe, aveva accusato la FIFA di «un tradimento monumentale». 🔗 Leggi su Lettera43.it
La Fifa ha introdotto biglietti più economici per i Mondiali per i tifosi più fedeli delle nazionali, dopo le proteste sui prezzi scoppiate la scorsa settimana.
