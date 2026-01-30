Affetta da un dolore invalidante al piede torna a camminare grazie alla fresa di Shannon

Maria, una donna di poco più di 40 anni, ha passato mesi a lottare con un dolore al piede che le impediva di camminare. Ora, grazie a un intervento con la fresa di Shannon, è riuscita a tornare a muoversi normalmente.

L'intervento all'ospedale Sant'Andrea su una donna di poco più di 40 anni che non riusciva quasi più a muoversi a causa dell'alluce valgo Maria (nome di fantasia) ha poco più di 40 anni e da tempo combatte con un dolore che è diventato invalidante. Un alluce valgo che, con il passare del tempo, è peggiorato tanto da impedirle anche di camminare a passo veloce. Di correre, poi non se ne parla. "Si tratta di una tecnica percutanea che, mediante strumenti dedicati quali piccole frese introdotte attraverso piccole incisioni consente correzioni senza necessità di ampi tagli – spiega -.

Una giovane di 27 anni, affetta da deformità ai piedi e alle caviglie, ha riacquistato la capacità di camminare grazie a due interventi chirurgici effettuati tra Torino e Biella.

