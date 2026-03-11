Mojtaba non si vede né si fa vedere, né nascosto né ferito, mentre il suo stato resta sconosciuto. Nel centro di Teheran si estende un sistema di tunnel sotterranei di circa cinque chilometri, nascosti sotto edifici civili come scuole, moschee e ospedali, a circa 40-50 metri di profondità. La presenza di queste reti sotterranee si sovrappone alla vita quotidiana della città.

Teheran come Gaza. Anche nel cuore della capitale iraniana si dipanano almeno 5 chilometri di tunnel sotterranei, a una profondità stimata di 40-50 metri e con la "copertura" in superficie di edifici civili: scuole, moschee e ospedali. È in questa città sommersa che è probabile si rifugi la leadership iraniana, compresa la nuova Guida Suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, non ancora apparso in pubblico né in video, nonostante le attese, e che non ha inviato fin qui alcun messaggio alla nazione dopo l'elezione trapelata il 3 marzo e annunciata dal regime solamente cinque giorni dopo. Khamenei junior potrebbe essere rimasto ferito, è... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mojtaba nascosto o ferito: ancora non appare. Il covo nei 5 km di tunnel sotterranei a Teheran

Articoli correlati

Iran: il mistero di Mojtaba Khamenei. La nuova Guida suprema non compare. Nascosto per sicurezza? L’ipotesi che sia feritoDov’è Mojtaba Khamenei? La sua voce, come Guida suprema, detiene un valore assoluto, vincolante e teocratico all’interno del sistema iraniano: non...

Teheran lancia "il più vasto attacco contro obiettivi statunitensi e israeliani". Il figlio di Pezeshkian: "Mojtaba Khamenei ferito, ma vivo"Arabia Saudita, Emirati e Kuwait neutralizzano missili iraniani, pioggia di droni in tutto il Golfo.

Tutti gli aggiornamenti su Mojtaba nascosto

Temi più discussi: Perché il nuovo leader iraniano Mojtaba Khamenei non si fa ancora vedere in pubblico?; Il mistero di Mojtaba Khamenei: la nuova Guida Suprema dell’Iran non si vede; Scelta la nuova Guida Suprema, l'Iran: è Mojtaba Khamenei; Che fine ha fatto Mojtaba Khamenei? Il nuovo leader dell’Iran scomparso dopo l’attacco a Teheran.

Mojtaba Khamenei ferito in un raid Israeliano: «E' salvo, portato in un posto sicuro»Mojtaba è infatti salito al vertice dopo la morte del padre, l’Ayatollah Ali Khamenei, ucciso lo scorso 28 febbraio in una serie di attacchi congiunti israelo-statunitensi. lasicilia.it

Mojtaba Khamenei ferito, dubbi sulle condizioni. Missili iraniani contro base UsaMojtaba Khamenei ferito nei raid su Teheran. Restano dubbi sulle sue condizioni mentre l’Iran lancia missili contro una base militare Usa nella regione Restano incerte le condizioni di Mojtaba ... liberoreporter.it

Mojtaba Khamenei non potrà rimanere nascosto a lungo x.com

Secondo fonti citate dal New York Times, sarebbe stato ferito il 28 febbraio, primo giorno della guerra, e sarebbe nascosto in un luogo sicuro con comunicazioni limitate. Teheran afferma che il leader è “sano e salvo” https://shorturl.at/y1DyK - facebook.com facebook