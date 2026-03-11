Yousef Pezeshkian, figlio del presidente iraniano, ha dichiarato che Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema dell'Iran, è in buona salute e si trova in salvo nonostante le ferite riportate. La notizia conferma che Khamenei sta bene e non ci sono preoccupazioni riguardo alle sue condizioni fisiche. La comunicazione si concentra esclusivamente sulla salute del leader.

La nuova Guida Suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, è «sano e salvo» nonostante le ferite. A riferirlo è Yousef Pezeshkian, figlio del presidente iraniano sul suo account Telegram. Si dissolve così il mistero intorno alla nuova Guida Suprema e sul perché non abbia tenuto il tanto atteso discorso - come consuetudine - dopo la sua elezione. Il mistero (svelato) sulle condizioni di Mojtaba Khamenei A riferire sulle condizioni della nuova Guida Suprema è Yousef Pezeshkian, figlio del presidente iraniano nonché consigliere del governo, sul suo profilo Telegram: «Ho sentito dire che Mojtaba Khamenei è stato ferito. Ho chiesto ad alcuni amici che hanno contatti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Mojtaba Khamenei è sano e salvo», svelato il mistero sulle condizioni di salute della nuova Guida Suprema

