mojtaba khamenei e il nuovo stato profondo della repubblica islamica

Domenica, il Consiglio degli Esperti ha annunciato che Mojtaba Khamenei è il nuovo Guida Suprema dell’Iran, sostituendo ufficialmente il padre, Ali Khamenei. La decisione è stata comunicata dopo una deliberazione formale e rappresenta un passaggio importante nella politica del paese. Mojtaba Khamenei, secondo figlio del precedente leader, assume ora un ruolo di grande rilievo nella struttura politica della Repubblica Islamica.

È ufficiale: Mojtaba Khamenei è la nuova Guida suprema dell’Iran. L’annuncio è arrivato domenica, dopo che il Consiglio degli Esperti ha deliberato la scelta del figlio secondogenito di Ali Khamenei come nuova Guida suprema della Repubblica Islamica. La decisione ha già suscitato numerosi commenti tra gli esperti, in quanto, prima di tutto, una successione dinastica al vertice dello Stato è qualcosa di inaspettato per un sistema politico, quello della Repubblica Islamica, nato in contrapposizione a una monarchia. Una comunità politica, dunque, nel quale il principio dinastico è visto quasi come un anatema, come un sacrilegio politico. Detto questo, un altro aspetto che ha suscitato critiche riguarda il fatto che Mojtaba non possiede grandi credenziali religiose. 🔗 Leggi su It.insideover.com

