L’Ayatollah nell’ombra | chi è Mojtaba Khamenei la nuova Guida suprema della Rivoluzione islamica in Iran

Mojtaba Khamenei, figlio dell’attuale Guida suprema dell’Iran, ha iniziato la sua militanza politica nel 1986, quando a 17 anni si unì alla Brigata Habib Ibn Mazaher per combattere contro le truppe irachene nel deserto di Shalamcheh. Da allora, ha mantenuto un ruolo pubblico discreto, senza mai assumere incarichi ufficiali di alto livello. La sua figura è ora al centro di attenzione come possibile successore del leader iraniano.

Quando, nel 1986, l’allora 17enne Mojtaba Khamenei si unì alla Brigata Habib Ibn Mazaher per combattere nel deserto di Shalamcheh contro l’Iraq di Saddam Hussein che sei anni prima aveva invaso l’Iran, nessuno lo accolse con particolare calore. Suo padre Ali era il presidente della Repubblica islamica da cinque anni, l’uomo politicamente più debole tra i consiglieri vicini all’ayatollah Ruhollah Khomeini e, forse, anche il più detestato dai comandi dei Pasdaran. L’anno precedente Khamenei aveva tentato di rimuovere dal suo incarico l’allora premier Mir Hossein Mousavi, vero e proprio beniamino delle truppe schierate al fronte, e i generali delle Guardie della Rivoluzione islamica non glielo avevano perdonato. 🔗 Leggi su Tpi.it

