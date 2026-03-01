L’Iran ha annunciato ufficialmente la morte di Ali Khamenei, la Guida Suprema della Repubblica Islamica. La notizia è stata comunicata dal governo iraniano, che ha confermato la scomparsa del leader. La conferma arriva in un momento cruciale per il paese, mentre si attende il passaggio di poteri e si preparano le future decisioni politiche.

Un colpo durissimo per la nazione centroasiatica, di cui Khamenei era l’uomo simbolo. Non solo per la leadership ideologica e morale che l’Ayatollah sapeva imporre, ma anche per la concretezza del proprio potere che esercitava concentrando per dettame costituzionale la capacità di governare forze armate, programma missilistico, controllo dei Pasdaran, nomine pubbliche, decidendo di fatto chi era e non era titolato a partecipare alle elezioni e vagliando le nomine chiave dei presidente, dal ministero degli Esteri a quello della Difesa. Khamenei ha guidato anche la risposta oltranzista alle proteste degli ultimi anni, ed è diventato un simbolo per le forze politiche di stampo islamista sciita in tutto il Medio Oriente. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Iran conferma, Khamenei è stato ucciso. Per la Repubblica Islamica arriva l’ora della verità

Attacco all'Iran, Khamenei è stato ucciso: a Teheran la gente applaude. La Repubblica islamica: «40 giorni di lutto». Colpito l'aeroporto di DubaiLa tensione tra Teheran e l’area del Golfo si è improvvisamente alzata dopo l’attacco statunitense e israeliano contro obiettivi iraniani , con la...

Vacilla la Repubblica Islamica e Khamenei chiama all’unità l’Iran scosso dalle protesteLa Repubblica Islamica dell’Iran è scossa dalla più forte ondata di proteste dal 2022 a oggi e nel cuore del tumulto, con una reazione governativa...

Tutto quello che riguarda Repubblica Islamica.

Temi più discussi: Israele e Stati Uniti attaccano l'Iran, 'Khamenei è morto'; Stati Uniti e Israele attaccano Teheran. Khamenei è morto; L'Iran sotto attacco di Usa e Israele: Khamenei è morto, abbiamo ritrovato il corpo; Iran, Teheran conferma morte Khamenei. Nuove esplosioni a Dubai, Doha e Manama.

Guerra Usa-Iran, Teheran conferma: Khamenei è morto. I pasdaran: «Offensiva sarà feroce». Nuove esplosioni a Doha e ManamaGuerra Usa-Iran, gli aggiornamenti in diretta di domenica 1° marzo. La Guida Suprema dell'Iran Alì Khamenei è stata uccisa dai raid Usa e israeliani. Dopo l'annuncio ... leggo.it

Iran, Teheran conferma morte Khamenei. Nuove esplosioni a Dubai, Doha e ManamaL'annuncio ufficiale alle 5 ora locale, mentre venivano trasmesse immagini d'archivio con lo schermo listato a lutto. Il capo del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, Ali Larijani: 'Oggi inizia p ... adnkronos.com

Israele e Usa attaccano l'Iran, ucciso Khamenei | Rappresaglia della Repubblica islamica: colpiti con missili lo Stato ebraico e i Paesi del Golfo #iran x.com

La caduta della Repubblica Islamica - facebook.com facebook