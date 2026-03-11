Mojtaba Khamenei, figlio e successore dell’ayatollah Ali Khamenei, non è stato visto in pubblico né in video da quando è stato annunciato come nuova Guida Suprema dell’Iran. Non ci sono dichiarazioni ufficiali né conferme sulla sua condizione attuale. La sua assenza pubblica ha suscitato domande sulla sua salute e sulla sua presenza in ruoli istituzionali.

Come sta Mojtaba Khamenei? La nuova Guida Suprema dell’Iran, figlio e successore dell ‘ayatollah Ali Khamenei – ucciso da Israele e Stati Uniti nelle prime fasi della guerra – finora non è apparsa in pubblico né in video. E non ha nemmeno non ha diffuso nemmeno comunicazioni scritte. Dovrebbe essere vivo, anche se il condizionale è d’obbligo. E per quanto riguarda le sue condizioni occorre affidarsi a fonti iraniane, in alcuni casi molto vicine al regime. Si tratta dunque di informazioni da prendere con le molle: ecco, in ogni caso, cosa sappiamo. Per il Nyt nei raid è rimasto ferito alle gambe. Il New York Times, citando tre fonti iraniane, ha riferito che Mojtaba Khamenei è rimasto ferito alle gambe nei raid che hanno provocato la morte del padre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Mojtaba Khamenei è ancora vivo? Cosa sappiamo

