Per dimostrare che il regime è vivo si cerca l’erede di Khamenei Chi storce il naso per Mojtaba

Secondo fonti ufficiali, il regime iraniano cerca un successore per il leader supremo, con Mojtaba, figlio di Ali Khamenei, al centro delle discussioni. Tuttavia, alcune voci criticano questa scelta e manifestano scetticismo. La questione dell’erede di Khamenei rimane aperta, mentre le autorità insistono sulla continuità del sistema. La discussione si concentra sulla stabilità del governo e sul futuro della leadership.

Ali Khamenei è morto, ma la Repubblica islamica è viva, insieme ai suoi riti, alle sue parole d’ordine, alla sua missione. Il messaggio del regime davanti alla sua minaccia esistenziale è anzitutto questo, mostrarsi, per dimostrare che non è cambiato niente e che il capo del Pentagono Pete Hegseth ha torto quando dice che ormai l’Iran non ha più né leader, né aerei, né Marina. Così mentre il Comando centrale statunitense annuncia che ha affondato 20 navi militari iraniane e il New York Times racconta l’ultimo tentativo del ministero dell’Intelligence di negoziare una via d’uscita, il falchissimo Mohammad Mokhber rassicura che la Repubblica islamica non teme niente e nessuno, la situazione è sotto controllo e il conflitto può pure proseguire “a tempo indeterminato” come durante la “sacra difesa” ossia gli otto anni della guerra Iran-Iraq. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

