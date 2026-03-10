Luka Modric mancano pochi giorni | Milan psicodramma tra i tifosi

Mancano pochi giorni al ritorno di Luka Modric in campo, in attesa di conoscere il suo ruolo con il Milan. Il centrocampista croato, considerato un elemento fondamentale per la squadra di Allegri, è al centro delle discussioni tra i tifosi che seguono con attenzione ogni aggiornamento sulla sua situazione. La sua presenza resta un punto di riferimento per il club, anche a 40 anni.

Tornano a farsi sentire le voci sul futuro di Luka Modric, faro del centrocampo del Milan, il giocatore-chiave per la suqadra di Massimiliano Allegri, il tutto dall'alto dei suoi 40 anni. Già, 40 primavere alle spalle e in Serie A domina. Ma si diceva: quale futuro per il croato? Partiamo dai punti fermi: il contratto col Milan scadrà il prossimo 30 giugno, l'intesa - per 3,5 milioni netto l'anno - era per una stagione soltanto. E ora, sul tavolo di Modric, sono già piovute proposte come allenatore e dirigente. Proposte che - questo il punto - Modric potrebbe anche pensare di accettare. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46728164 Le indiscrezioni, insomma, trovano conferme: Modric potrebbe decidere di ritirarsi in rossonero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

