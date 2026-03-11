' Voragine' al Mercato Albinelli la denuncia di Fratelli d' Italia | Recintata in maniera precaria nessuno interviene

Al Mercato Albinelli si sono ripresentate le criticità strutturali, questa volta accompagnate da una recinzione temporanea. La denuncia arriva da Fratelli d’Italia, che segnala come la recinzione sia stata installata in modo precario e come nessuno abbia ancora preso provvedimenti concreti. La situazione si ripete nonostante gli interventi effettuati nel corso degli anni, che non sembrano aver risolto le problematiche.

"Per l'ennesima volta al Mercato Albinelli si verificano problematiche strutturali che dimostrano quanto gli interventi fatti negli anni a spot non siano serviti a risolvere davvero i problemi. È sempre la stessa storia: piccoli interventi, soluzioni temporanee e nessuna visione a lungo termine.