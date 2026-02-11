Famiglia Pavironica e truccabimbi il carnevale al mercato Albinelli

Il Mercato Albinelli torna a riempirsi di colori e allegria per il Carnevale. Giovedì 12 febbraio, l’evento si concentra sulla famiglia Pavironica e il trucca-bimbi, con due appuntamenti pensati per bambini, ragazzi e anche adulti. In piazza, si celebra il Carnevale cittadino e lo spettacolo di Sandrone, mentre le famiglie si divertono tra maschere e giochi. Un’occasione per vivere la festa in modo semplice e diretto, lontano dai formalismi.

Il Mercato Albinelli per il Carnevale propone due appuntamenti da non perdere, dedicati ai cittadini e alle famiglie; giovedì 12 febbraio, in occasione del festeggiamento cittadino del Carnevale e dello sproloquio di Sandrone in Piazza Grande, per tutti i bambini e ragazzi o anche adulti che.

