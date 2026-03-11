Modena | 500 ragazzi salvati dalla dispersione con

Da ameve.eu 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena, 500 studenti sono stati coinvolti in un progetto per contrastare la dispersione scolastica. Mercoledì 11 marzo 2026, alle 18:00, si svolgerà un incontro triennale nell’aula magna della scuola secondaria Galileo Ferraris, organizzato dall’associazione Città & Scuola. L’evento mira a discutere le strategie messe in atto per sostenere i ragazzi e favorirne il percorso scolastico.

Un incontro triennale organizzato dall’associazione Città & Scuola si terrà mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 18:00 nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado Galileo Ferraris a Modena. L’evento, aperto ai cittadini, mira a discutere le strategie per contrastare la dispersione scolastica sostenendo gli studenti che presentano lacune disciplinari. Il presidente Mario Menziani e l’assessora Federica Venturelli guideranno il confronto insieme al dirigente Pasquale Negro e alla psicologa Francesca Scalise. L’iniziativa nasce dalla necessità di intercettare precocemente le fragilità degli adolescenti, offrendo un supporto concreto attraverso il volontariato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

modena 500 ragazzi salvati dalla dispersione con
© Ameve.eu - Modena: 500 ragazzi salvati dalla dispersione con

Articoli correlati

Cesena: 347 ragazzi salvati dalla dispersione scolasticaLa battaglia contro l’abbandono scolastico ha trovato un nuovo fronte operativo a Cesena, dove il progetto Savana sta intercettando 347 ragazzi che...

Tre ragazzi bloccati nel rifugio dal maltempo: salvati con l’elicottero dei vigili del fuocoQuesta mattina alle 10 alcune squadre dei Vigili del fuoco di Parma hanno soccorso tre ragazzi bloccati dal maltempo nel rifugio bivacco Lago Scuro...

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.