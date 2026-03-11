Modena | 500 ragazzi salvati dalla dispersione con
Un incontro triennale organizzato dall’associazione Città & Scuola si terrà mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 18:00 nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado Galileo Ferraris a Modena. L’evento, aperto ai cittadini, mira a discutere le strategie per contrastare la dispersione scolastica sostenendo gli studenti che presentano lacune disciplinari. Il presidente Mario Menziani e l’assessora Federica Venturelli guideranno il confronto insieme al dirigente Pasquale Negro e alla psicologa Francesca Scalise. L’iniziativa nasce dalla necessità di intercettare precocemente le fragilità degli adolescenti, offrendo un supporto concreto attraverso il volontariato. 🔗 Leggi su Ameve.eu
