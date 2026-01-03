Tre ragazzi bloccati nel rifugio dal maltempo | salvati con l’elicottero dei vigili del fuoco

Questa mattina, i Vigili del fuoco di Parma sono intervenuti per soccorrere tre giovani rimasti bloccati dal maltempo nel rifugio bivacco Lago Scuro, sull'Appennino parmense. L’intervento, avvenuto alle 10, ha visto l’utilizzo di un elicottero per mettere in sicurezza i ragazzi e garantire il loro ritorno a valle. L’operazione si è svolta senza ulteriori complicazioni, dimostrando l’efficienza delle squadre di soccorso in situazioni di emergenza.

Questa mattina alle 10 alcune squadre dei Vigili del fuoco di Parma hanno soccorso tre ragazzi bloccati dal maltempo nel rifugio bivacco Lago Scuro sull'Appennino parmense nel comune di Corniglio. E' intervenuta una squadra del Distaccamento di Langhirano e viste le condizioni meteo avverse il.

