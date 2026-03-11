Mobilità docenti e ATA Gilda non firma il contratto | Tolti diritti riconosciuti in passato un grave arretramento

Il 10 marzo si è tenuto al Ministero dell’Istruzione e del Merito un incontro dedicato alla mobilità di docenti, personale educativo e ATA. Durante la riunione, la Gilda ha deciso di non firmare il nuovo contratto, denunciando la perdita di diritti riconosciuti in passato e un evidente arretramento. La decisione si inserisce nel contesto delle proteste del sindacato contro le modifiche proposte.

Contratto 2022-24: firma definitiva. Tutti gli aumenti stipendiali dei docenti e del personale ATA [SPECIALE]Dal 1° gennaio 2024 gli stipendi dei docenti della scuola italiana beneficeranno di incrementi mensili della retribuzione tabellare, validi per...

Scuola, c?è la firma sul nuovo contratto: aumenti in arrivo per docenti e personale Ata, novità e quanti soldi in busta pagaIl nuovo anno, per i docenti, si aprirà con aumenti e arretrati in busta paga: ieri è stato firmato, infatti, il Contratto collettivo nazionale di...

