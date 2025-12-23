Contratto 2022-24 | firma definitiva Tutti gli aumenti stipendiali dei docenti e del personale ATA SPECIALE

È stata finalizzata la firma del Contratto collettivo nazionale 2022-2024 per il comparto scuola, università e ricerca. L’accordo include gli aumenti salariali per docenti e personale ATA, con l’eccezione della FLCGIL. Questa firma rappresenta un passo importante nel percorso di aggiornamento delle condizioni contrattuali, garantendo nuovi riconoscimenti economici e miglioramenti per il settore.

Firma definitiva per il contratto collettivo nazionale per il comparto scuola, università e ricerca. Firmano tutti i sindacati tranne la FLCGIL. Confermati tutti gli aumenti.

CCNL 2022-24, Anief: il Governo autorizza la firma dell’accordo: presto i sindacati all’Aran per l’atto definitivo, a inizio 2026 aumenti e arretrati - 24 di Scuola, Università e Ricerca, a distanza di poco più di un mese dall’accordo Aran- tecnicadellascuola.it

È tutto pronto per la firma definitiva dei sindacati da apporre sull’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2022/24 sul quale lo scorso 5 novembre era stato trovato un accordo (tranne che con la Flc-Cgil): - facebook.com facebook

