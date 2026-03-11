Mipim 2026 Gualtieri mette Roma in vetrina | Burocrazia più snella regole certe e tante aree ancora da sviluppare

Al Mipim 2026, la principale fiera mondiale del settore immobiliare a Cannes, il sindaco di Roma ha presentato la città come una meta in evoluzione, sottolineando la necessità di semplificare la burocrazia, definire regole più chiare e sviluppare nuove aree. Gualtieri ha preso parte alla manifestazione, portando l’attenzione sulla posizione di Roma nel mercato immobiliare internazionale.

Al Mipim 2026, la fiera internazionale del mercato immobiliare che si tiene a Cannes, il sindaco Roberto Gualtieri è indubbiamente il mattatore. Presentato come la “guest star”, parla per mezz'ora davanti a decine di persone, nello stand di Roma Capitale, di fronte a partner commerciali. 🔗 Leggi su Romatoday.it

