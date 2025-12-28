Nuova Corte dei conti la riforma adesso è legge | Burocrazia più snella

Roma, 28 dicembre 2025 – “È una vendetta del governo contro la magistratura contabile” per lo stop al Ponte sullo Stretto. “No, nessuna vendetta”, anche perché l’iter della legge “è iniziato due anni fa”. Con il via libera del Senato la riforma della Corte dei Conti, che, tra le altre cose, introduce un tetto, non superiore al 30%, alla responsabilità erariale, fissando quindi un limite quantitativo ai danni risarcibili, diventa legge. Il clima è di forte contrapposizione tra la maggioranza e le opposizioni. Visioni opposte: da un lato l’idea che la riforma snellisca la burocrazia nella Pa, eviti la “paura della firma” che rallenta l’attuazione delle opere del Pnnr, ma punisca anche il pubblico ufficiale che commette danno erariale con “dolo” o con “colpa grave”, dall’altro la convinzione che questo si tradurrà in realtà in un allentamento dei controlli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

