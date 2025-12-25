15enne rapinato la ragazzina della baby gang | Toglietemi le manette sono una donna
Una capacità criminale elevatissima. Non ci sono dubbi per il giudice delle indagini preliminari, che ha confermato la misura cautelare in carcere per il 20enne di origini tunisine a capo della baby gang accusata di aver brutalizzato un ragazzino di 15 anni a Milano, in corso Buenos Aires, via dello shopping. Il 20enne avrebbe agito insieme ad altri tre minorenni, tutti extracomunitari, tra cui anche una ragazzina. Avrebbero picchiato e rapinato un 15enne, dopo avergli portato via il giubbotto, il cellulare e le scarpe. La più spietata sarebbe stata la ragazzina. "Palesemente sotto effetto di sostanze" racconta l'aggredito "barcollava ma era molto aggressiva". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
