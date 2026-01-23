in carcere 40enne per stalking minaccia una donna a distanza per aggirare il braccialetto

Un uomo di 40 anni, sottoposto a misura di sorveglianza con braccialetto elettronico, è stato arrestato a Castelfranco per stalking. Nonostante il dispositivo, continuava a minacciare una donna a distanza, cercando di eludere le restrizioni. La vicenda evidenzia le difficoltà nel monitoraggio delle condotte persecutorie e la necessità di interventi più efficaci per tutelare le vittime.

CASTELFRANCO Il braccialetto elettronico non è servito a fermarlo. A fargli capire di smetterla con le "condotte riconducibili al reato di atti persecutori nei confronti di una donna". Anzi, ha architettato tutta una serie di "strategie elusive" per fare in modo di rispettare divieti e prescrizioni previsti dal braccialetto elettronico, cioè di rimanere a debita distanza dalla vittima, che però continuava a tormentare a distanza, urlandole gravi offese e intimidazioni. Una vera e propria sfida quella messa in atto da un 40enne di Castelfranco nei confronti dei carabinieri e dell’autorità giudiziaria: rimango a distanza della persona che volete proteggere ma continuo a offenderla, minacciarla, stalkerizzarla in tutti i modi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Perseguita una donna nonostante il braccialetto elettronico, finisce in carcereUn uomo di 40 anni è stato arrestato a Castelfranco di Sotto, nel gennaio 2026, dopo aver violato le restrizioni imposte dal braccialetto elettronico.

