Milano tram linea 27 prende fuoco in via Bruto a bordo 20 passeggeri | ipotesi incendio causato da caduta cavo alta tensione - VIDEO
A Milano, un tram della linea 27 si è incendiato in via Marco Bruto mentre era in servizio, con 20 passeggeri a bordo. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno escluso feriti. Si ipotizza che l’incendio sia stato causato dalla caduta di un cavo di alta tensione. Nessun dettaglio su eventuali cause o responsabilità.
Dopo i deragliamenti delle scorse settimane si è verificato un nuovo incidente su un tram a Milano. In questo caso non vi sono feriti A Milano un tram della linea 27 ha preso fuoco mentre era in servizio in via Marco Bruto, nella zona Mecenate. A bordo del convoglio c’erano circa 20 passegger. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Fiamme e fumo a bordo di un tram della linea 27 in via Marco Bruto per il cedimento dell’alta tensione: panico fra i passeggeri a bordoMilano, 11 marzo 2026 – Sembra non esserci pace per le linee tranviarie milanesi: dopo la tragedia del 27 febbraio, col deragliamento del Tramlink in...
Leggi anche: Incendio sul tram 27 a Milano in via Marco Bruto, cavo della tensione avrebbe ceduto: paura tra i passeggeri
Milano: tram 27 prende fuoco con 15 persone a bordo. È il quarto incidente in 2 settimanePrincipio d’incendio sul tram 27. Nel capoluogo lombardo è il quarto incidente in 2 settimane. mam-e.it
Tram in fiamme a Milano: fumo fuoco e tanta paura ma passeggeri messi in salvo evitata nuova tragedia per un peloPrincipio d’incendio su tram Atm a Milano, nessun ferito Un principio d’incendio ha interessato mercoledì 11 marzo un tram della linea 27 dell’Atm in ... assodigitale.it
