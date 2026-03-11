Milano tram linea 27 prende fuoco in via Bruto a bordo 20 passeggeri | ipotesi incendio causato da caduta cavo alta tensione - VIDEO

A Milano, un tram della linea 27 si è incendiato in via Marco Bruto mentre era in servizio, con 20 passeggeri a bordo. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno escluso feriti. Si ipotizza che l’incendio sia stato causato dalla caduta di un cavo di alta tensione. Nessun dettaglio su eventuali cause o responsabilità.