Incendio sul tram 27 a Milano in via Marco Bruto cavo della tensione avrebbe ceduto | paura tra i passeggeri

Un incendio si è verificato sul tram 27 a Milano, in via Marco Bruto, a causa di un cavo della tensione che avrebbe ceduto. I passeggeri presenti hanno vissuto attimi di paura mentre le fiamme si sviluppavano. Come misura di sicurezza, le linee 12 e 27 sono state sospese e sostituite con autobus. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze o feriti.

Ancora un incidente con un tram a Milano, in via Marco Bruto. Nella mattinata il mezzo ha preso fuoco. Il tram 27 fortunatamente non era pieno: c'erano circa una ventina di persone a bordo che hanno raccontato di un forte rumore, come una frenata, poi il fumo, il caldo e le porte spalancate per scappare fuori. Nessun ferito. I vigili del fuoco sono arrivati dopo una decina di minuti, mentre il conducente del mezzo e la polizia hanno messo in sicurezza l'area e bloccato il traffico. Fiamme sul tram 27 Un nuovo incidente con un tram di Milano. Nello specifico, il tram 27, che percorre la zona Mecenate-Forlanini. Intorno alle nove del mattino, le persone all'interno del tram avrebbero sentito un forte rumore.